Koronavirus v ČR se šíří rychlostí exploze, míní bavorský premiér. Uzavírání hranic ale nechce

K rizikovým oblastem Merkelová uvedla, že nelze doporučit, aby do nich Němci jezdili na dovolenou. To je nyní v Německu aktuální téma, protože školákům brzy začnou podzimní prázdniny. „Dá se dobře cestovat po Německu,” uvedla kancléřka.

Söder vyzval k dodržování tří opatření - více roušek, méně alkoholu a méně oslav. Jakmile se zvýší počet infekcí, měly by být vydány místní „časově omezené zákazy podávání alkoholu“. Za podání nesprávných údajů při návštěvě pohostinského zařízení by se měla platit pokuta nejméně 50 eur (asi 1400 korun).

Pokud bude v okresech za týden více než 35 nových případů na 100 000 obyvatel, bude se moci na oslavách v restauracích sejít maximálně padesát osob. Doma by to mělo být 25.

Zřízen by měl být i systém včasného varování, aby se zabránilo překračování těchto limitů. Mělo by se to řešit formou semaforu.