Kdo je údajný Putinův náhradník? Proválečný jestřáb roztáčí kolovrátek nejtužší propagandy

Podle Dearlovea ruský režim spěje ke konci a Putin bude odstaven. Současně ale podotýká: „Není tu plán nástupnictví.” Nicméně Patrušev by podle něj mohl být tím, kdo Putina nahradí, protože právě on rozhoduje, kdo se za prezidentem dostane.

Patrušev se vyjádřil i k plánovanému vstupu Finska a Švédska do NATO. K němu podle něj dojde, i když je proti Turecko a Chorvatsko. „Helsinky a Stockholm budou do bloku přijaty, protože tak rozhodl Washington a jím ovládaný Brusel. Vůle jiných národů není pro vedení Spojených států zajímavá,“ řekl, aniž by zmínil, jak od začátku ruské invaze stoupla podpora obyvatel pro vstup obou dosud neutrálních zemí do NATO.