Kaczyński obvinil Rusko z letecké katastrofy u Smolenska

Delegace, složená z vysoce postavených představitelů polské politiky a armády, letěla v dubnu 2010 do Smolenska, aby v nedaleké Katyni uctila památku tisíců polských důstojníků, povražděných v sovětském zajetí. Letoun havaroval v husté mlze při přistávání na smolenském letišti. Následné vyšetřování odhalilo chyby posádky a podle polského názoru i dispečerů ruského letiště.

„Dnes víme, co se stalo. Máme odpovědi. Budou předloženy veřejnému mínění,“ řekl Kaczyński podle televize TVN 24 na shromáždění tisíců lidí k výročí katastrofy před prezidentským palácem ve Varšavě. „To je ta změna, o které jsem chtěl právě dnes, na 12. výročí katastrofy, na 12. výročí tohoto zločinu, hovořit,“ dodal.

„Mnoho z nás mělo v mysli a v srdcích velké pochyby. Velice mnoho lidí vědělo, že to není pravda, že celý příběh, který jsme slyšeli oficiálně, nemá s pravdou nic společného. Ale je velký rozdíl mezi mít předtuchu, dokonce být hluboce přesvědčen, a mít důkazy, mít vyčerpávající, důslednou odpověď na otázky, co vedlo k té tragédii,“ dodal.

Za nesmírné obtížné označil shromáždění důkazů, které trvalo roky. „Dnes víme, co se stalo. Máme ty odpovědi. Máme tu odpověď, poprvé úplnou, důslednou, odpovídající na všechny otázky, a také ověřenou různými středisky, a to i mimo Polsko,“ prohlásil. „Řeč o tom bude v příštích dnech i týdnech. Bude to předloženo veřejnému mínění,“ dodal.