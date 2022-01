Johnson obdržel vyšetřovací zprávu ohledně večírků v jeho sídle

„Mohu potvrdit, že Sue Grayová poskytla premiérovi aktualizaci ohledně vyšetřování,“ citoval deník The Guardian mluvčího vlády.

Zpráva bude veřejnosti dostupná ještě v pondělí odpoledne. Podle BBC by se tak mělo stát nejpozději do 16:30 SEČ, kdy Johnson vstoupí do parlamentu a bude čelit palbě otázek poslanců.