Johnson nechtěl do karantény. Musí

Britský premiér Boris Johnson (57) a ministr financí Rishi Sunak (41) půjdou do domácí izolace poté, co vyvolaly pobouření jejich plány vyhnout se karanténě po kontaktu s ministrem zdravotnictví Sajidem Javidem (51), který měl pozitivní test na covid-19. V neděli to oznámil úřad předsedy vlády.