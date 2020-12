Johnson musí pobrexitovou dohodu ještě obhájit doma

Klíčovým problémem bude pro něj oblast služeb, do níž spadají právě finance. V této oblasti bude Británie čelit daleko větším omezením než při vývozu zboží do EU. Johnson vyzdvihoval to, že aspoň pro některé služby je dohoda dobrá – konkrétně jmenoval advokáty, právní poradce a digitální služby.