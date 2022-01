Jednání Rady Rusko-NATO bude 12. ledna

O tom, že se obě schůzky uskuteční už v lednu, hovořil před Vánocemi ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Minulý týden to zopakoval Lavrovův tajemník Sergej Rjabkov a následně to na Twitteru avizoval sám Stoltenberg.

Tématem nadcházejícího jednání bude sada ruských bezpečnostních požadavků, o nichž chce Rusko v pondělí jednat se Spojenými státy. Moskva mimo jiné požaduje záruku, že že se NATO nerozšíří o Ukrajinu a upustí od vojenských aktivit v této zemi. Aliance to odmítá s tím, že Ukrajina jako suverénní stát si může své spojence svobodně zvolit sama a žádná další země do tohoto rozhodnutí nemá co mluvit.