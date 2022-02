„Je nám jedno, kdo bude vládnout.“ Nejistá budoucnost rozděluje Ukrajince

Civilisté na obou stranách konfliktní linie mezi ukrajinskými silami a proruskými povstalci se připravují na nejistou budoucnost příštích dní. Jedni žijí ve strachu, že ruský útok na východní Ukrajinu přijde každou chvílí, druzí utíkají právě do Ruska v naději, že tam budou v bezpečí. Příběhy lidí z obou stran přinesly listy The New York Times a The Guardian.