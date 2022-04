Francouzského prezidenta vybírali i voliči v lyceu na pražském Smíchově

Stovky Francouzů žijících v Česku hodily v neděli svůj hlas pro příštího prezidenta v tělocvičně Francouzského lycea v Praze na Smíchově. Pokud by se výsledky ve Francii odvíjely od mínění v prvním kole voleb před dvěma týdny, krajně pravicová kandidátka Marine Le Penová by se do druhého kola hlasování nedostala.