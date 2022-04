Francii čeká za dva týdny těsný souboj

Naznačují to průzkumy, které lehce favorizují centristu Macrona, přičemž u některých sondáží se prezidentův náskok pohybuje v rozmezí statistické chyby. Například průzkum institutu Ifop pro televizi TF1 ukázal, že Macron by mohl získat 51 procent hlasů, zatímco Le Penová 49 procent.

Mélenchon sice řekl, že Le Penová nesmí ve finále dostat „ani hlas“, Macrona ale vysloveně nepodpořil, když řekl, že prezident zanechal Francii „v zoufalém stavu“. Podle průzkumů by mohla pro Macrona hlasovat třetina Mélenchonových voličů, další třetina pro Le Penovou a zbývající třetina k volbám nepůjde.

Naproti tomu Alexis Brézet (59), šéfredaktor vlivného konzervativního deníku Le Figaro, míní, že vítězství by Macronovi nemělo uniknout. Prezident by se ale podle něj měl mít „na pozoru“ před Mélenchonovými stoupenci, protože by prý mohli vytvořit protestní blok, který vláda nesmí podcenit.