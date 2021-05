Francie zvýhodní děti obětí mezi zdravotníky

Oběti koronaviru z řad zdravotníků dostanou status těch, kteří „zemřeli ve službách pro republiku“. Pro jejich potomky to bude znamenat určité výhody, včetně lepšího přístupu ke studijním stipendiím či materiální pomoci.

„Chci, abychom naší vděčnosti dali i pevný zákonný základ,“ řekl Macron . Podle něj jde o akt „spravedlnosti a bratrství“, protože stát by se měl postarat o děti těch, kteří zemřeli kvůli svému nasazení v péči o druhé.

Podle deníku Le Monde by děti měly získat finanční a materiální pomoc během vzdělávání do věku 21 let a sníženou sazbu dědické daně.