Exministru Ruskovi před policií nepomohl ani šaman, který chtěl obětovat berana a kohouta

Tu měl Ruskovi zařídit Ibrahim Maiga (57), bavič a kouzelníkův krajan, který už léta žije na Slovensku. Žalobce Ján Šanta nevyloučil ani možnost přípravy útěku Ruska do Afriky. „Tuto citlivou informaci nevyvracím,“ řekl Šanta.

„Nic nevidím a plánuji útěk do Afriky s Maigou,“ reagoval ironicky Rusko, když ho policejní eskorta přivedla k nejvyššímu soudu a on měl přelepené obě oči. „Je to absolutní blbost. Palo má stejně na noze obojek a nikam utéct nemůže,“ reagoval Maiga s tím, že Rusko musí nosit monitorovací zařízení.

„Řekl jsem mu, že u nás v Africe věříme na šamanismus, černou magii. Moje máma šla za šamanem a zjišťovala, co je potřeba obětovat, aby se zbavil démonů,“ upřesnil bavič z Mali.

Obětovat se měl i červený kohout

Zmíněný telefonát o šamanovi však zachytila policie a vyhodnotila to tak, že Rusko chce uprchnout do Afriky. „Šaman chtěl vědět, jak se jmenuje on i jeho rodiče a kdo všechno řeší jeho případ. Šamani pracují s těmito údaji,“ potvrdil Maiga.

„Šaman měl rozhodnout, že je potřeba obětovat krávu, berana a červeného kohouta. Celé by to vyšlo asi na 700 eur (18 340 korun),“ dodal s tím, že nakonec se nic z toho nerealizovalo. Deník Sme připomíná, že Maiga měl v minulosti pomáhat při útěku do Mali Ľuboši Kosíkovi, bývalému příslušníkovi Slovenské informační služby.

Ruska poslal soud společně s Marianem Kočnerem (57) na 19 let za mříže za falšování směnek TV Markíza v hodnotě téměř 69 milionů eur (1,8 miliardy korun) a nejvyšší soud měl v úterý rozhodovat v odvolacím řízení. Rusko se k soudu nedostavil a měl lékařské potvrzení, že ho přepadli neznámí útočníci a chrstli mu žíravinu do očí.

Vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) vznesl ve čtvrtek obvinění za trestný čin podplácení proti poslanci slovenského parlamentu P. Ž. Web aktuality.sk informoval, že se jedná o exministra hospodářství Petra Žigu (48), člena dvou vlád premiéra Roberta Fica (Směr-sociální demokracie). V současnosti je členem opoziční strany Hlas-sociální demokracie, kterou letos založil expremiér Peter Pellegrini (45).

Ve hře je synovec