Evropské země zahajují embargo na export zbraní do Turecka, se sankcemi váhají

Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn varoval před tím, že by turecká invaze do severní Sýrie vtáhla země NATO do války. „Pro mě je to mimo chápání, co se tam děje,“ řekl Asselborn v pondělí. Narážel na dohodu mezi Kurdy a vládou syrského prezidenta Bašára Assada, který Kurdům vyslal jednotky na pomoc.