Evropa není schopná bránit se sama, tvrdí Merkelová

„Zachování NATO je dnes v našem nejvlastnějším zájmu, možná ještě více než v době studené války“ prohlásila Merkelová. V této souvislosti uvedla, že Německo zvýší výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu do začátku 30. let. Do roku 2024 stoupnou podle jejích slov na 1,5 procenta.