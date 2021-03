EU za porušování lidských práv Ujgurů schválila po 30 letech sankce vůči Číně

Sankce byly uvaleny na čtyři partajní a regionální představitele provincie Sin-ťiang, kde Ujguři žijí, jejich jména budou zveřejněna ještě v pondělí. Budou mít zakázáno cestovat do EU a bude jim zmrazen majetek. I když jde o víceméně symbolický trest, ukazuje to, že EU přitvrzuje svůj postoj vůči Pekingu.

Naposledy EU uvalila sankce na Čínu v roce 1989 po krvavém zásahu proti demonstrantům na náměstí Nebeského klidu. Tehdy byl vydán zákaz prodeje zbraní do Číny, který je stále platný.

Čína se předem proti sankcím ohradila. „Sankce jsou konfrontační. My chceme dialog, a ne konfrontaci,“ uvedlo čínské zastoupení v EU na Twitteru, „žádali jsme evropskou stranu, aby si to dvakrát promyslela. Když se někdo vydá cestou konfrontace, my neustoupíme, nemáme jinou možnost než vyplnit svou odpovědnost vůči lidu.“