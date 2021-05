EU se dohodla na podobě covidových pasů

Členské země se dohodly, že cesty přes hranice umožní lidem očkovaným, těm s negativním testem či s protilátkami po prodělání nemoci. Současně by neměly pro majitele osvědčení zavádět dodatečné podmínky jako například karantény. Státy by mohly dodatečná omezení zavést jen ve výjimečných případech, jako je opětovné rychlé šíření viru.

Europoslanci požadovali, aby v rámci osvědčení byly lidem k dispozici bezplatné testy. Zatímco očkování je totiž v unijních zemích zdarma testy před cestami do zahraničí se většinou platí. Některé unijní státy však nechtěly na tuto podmínku bez výhrady přistoupit. Dohodnutý kompromis nakonec počítá s „dostupnými testy“, v jejichž úhradě pomohou státům unijní fondy. Evropská komise podle Lópeze Aguilara vyhradí na testování 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun) a v případě potřeby bude mít v rezervě i další finance.

Osvědčení bude obsahovat minimální nutné množství osobních údajů a nebude nutnou podmínkou pro cesty přes hranice, pouze je usnadní. Europarlament by měl zavedení pasů definitivně schválit na plenární schůzi v první polovině června, souhlas členských zemí může přijít vzápětí. Podle komise by mohly být covidové pasy v provozu do konce června.