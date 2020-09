EU hledá nový recept na migraci

Soubor opatření, které EU přijala v reakci na vrchol migrační vlny po roce 2015, sice pomohl počet nelegálních vstupů do zemí Unie snížit o 90 procent. Přesto do Evropy proudí stále desítky tisíc zájemců o azyl a ti, již už na území Starého kontinentu jsou, žijí celé roky v záchytných táborech v katastrofálních hygienických podmínkách.

„Přesídlování umožňuje uprchlíkům, kteří potřebují ochranu, vstoupit do EU legálně a bezpečně, aniž by museli riskovat život na nebezpečné cestě,” zní definice legální migrace na stránkách Evropské rady.

Rozdíl je to klíčový – uprchlík má nárok na ochranu a azyl ve států EU podle mezinárodních smluv, kdežto ekonomický migrant nikoliv. Uprchlíka by tak země EU na své území přijmout měla, u ekonomického migranta je to na jejím zvážení.