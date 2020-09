Von der Leyenová: Nespokojíme se se statem quo, EU musí urychlit přeměnu

Evropská unie by do roku 2030 měla snížit emise uhlíkových plynů ještě více, než původně zamýšlela: o 55 procent. A také v boji s klimatickými změnami by měla být ambicióznější. Europoslancům to řekla šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová ve své první zprávě o stavu Unie, kterou ve funkci přednesla. Koronavirová pandemie navíc podle ní ukázala potřebu reformovat schengenský prostor.