Babišova (ne)výhra: peníze EU chce Česko znovu hlavně na zemědělství, ekologie kulhá

Návrh rozpoču EU do roku 2027 ze summitu evropských lídrů prezentoval český premiér Andrej Babiš (ANO) jako jednoznačný úspěch pro naši zemi. Evropské miliardy by chtěl znovu investovat hlavně do podpory zemědělců, ekologie pak často měla ustupovat zájmům těžkého průmyslu. Česko tak hodlá pod Babišovým vedením kráčet trochu jiným směrem, než se pro následujících sedm let zavázala celá unie v čele s Evropskou komisí.