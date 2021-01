EU doporučila vakcínu AstraZeneca k použití u všech dospělých

Před schválením se objevily spekulace o účinnosti oxfordské vakcíny u seniorů, německá očkovací komise doporučila, aby se používala jen u lidí ve věku od 18 do 64 let. Důvodem bylo, že jen 12 procent účastníků třetí fáze klinických testů bylo starších 55 let a byli do nich zapojeni později, takže ještě nebyly jasné výsledky, jak chrání nejohroženější skupinu starších lidí.