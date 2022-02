Dánsko utlumí očkování

Minulý měsíc dánská vláda oznámila, že nabízí čtvrtou dávku vakcíny starším a dalším zranitelným občanům vzhledem ke zhoršení pandemické situace kvůli vysoce nakažlivé koronavirové variantě omikron. Nyní ale zdravotnický úřad dospěl k názoru, že tři dávky očkování k ochraně obyvatel pečovatelských domů a lidí nad 85 let stačí.

Děti ve věku pět až jedenáct let začalo Dánsko očkovat v listopadu, kdy převládala koronavirová varianta delta a byly obavy, že by mohly nakazit starší generace. Dánský zdravotnický úřad uvedl, že "se nyní začíná chystat na ukončení očkování všech cílových skupin, včetně dětí ve věku pět až jedenáct let".