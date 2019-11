Další Kočnerova nahrávka: Když nebudu mít svatý klid, nebudeš premiérem, říkal prý Ficovi

Jedná se o nahrávku rozhovoru s podnikatelem v oblasti IT Michalem Suchodobou. Kočner dále na nahrávce tvrdí, že Ficovi řekl, že pokud klid mít nebude, Fico nebude premiérem. „On mi na to řekl: Já to vím. No, vyřízená věc a takhle to je,“ dodal na nahrávce Kočner.