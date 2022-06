Čiré bláznovství, kritizuje francouzská opozice cestu Macrona na Ukrajinu

Tři dny před druhým kolem voleb do zákonodárného Národního shromáždění odjel francouzský prezident Emmanuel Macron navštívit do Kyjeva svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského.

„Přesně načasovaný kalendář. Emmanuel Macron nedělá nic jen tak. Za vším je snaha o získání více hlasů a více voličů,“ nechala se ve čtvrtek slyšet lídryně extrémně pravicového Národního sdružení (RN - Rassemblement national) Marine Le Penové. Podle ní to byl ze strany Elysée kalkul, jak na sebe strhnout pozornost.

Ve francouzských médiích se o cestě Emmanuela Macrona na Ukrajinu spekulovalo už několik měsíců. Francouzské předsednictví rady EU ale poznamenaly v podstatě dvě francouzské vnitropolitické události. Prvně se do jisté míry Emmanuel Macron věnoval svým prezidentským volbám.

Ale i když byl zvolen ke své druhé pětiletce k cestě na východ se opět neměl. A druhou událostí jsou volby do zákonodárného Národního shromáždění, které mohou významně změnit rozložení politických sil v zemi.

Jako by ale Emmanuela Macron dával přednost spíš telefonátům, než osobním schůzkám. Podporu Ukrajině přímo v Kyjevě přitom od vypuknutí války přijelo projevit už mnoho evropských i světových politiků a političek.

A dodává, že to ale není náhoda, ale spíš kalkul. Evropská komise zrovna zvažovala otázku předložení kandidatury pro Ukrajinu, Macron tak francouzskou podporu chtěl vyjádřit Zelenskému osobně. Navíc Macron přislíbil dodávku dalších šesti moderních děl Ceasar, kterých už přitom francouzská armáda na Ukrajinu dodala dvanáct. „Stejně tak marketingovým kalkulem je i Macronův proslov 'à la Donald Trump' na runwayi před svým nastartovaným speciálem,“ dodává komentátorka.

„Nemám nic proti Evropě, ale nesmí toho být moc a nesmí to popírat francouzské hodnoty,“ říká mi den před druhým kolem legislativních voleb šedesátník Philippe, který bydlí na venkově nedaleko Versailles. Ptám se ho na možnost, kdy by vyhrál Jean-Luc Mélenchon, známý kritik Evropské unie. „Premiérem se, podle mě, nestane. A Francie z Evropské unie nevystoupí. Jde spíš o snížení vlivu a moci macronistů v Národním shromáždění,” soudí.

Macron, Scholz a Draghi dorazili společně vlakem do Kyjeva

Macron, Scholz a Draghi dorazili společně vlakem do Kyjeva Zahraniční

A přesně tak vystihuje společenské nálady ve Francii. Víc než Evropa je hlavním zájmem vnitřní politika a s ní spojené otázky odchodu do důchodu nebo minimální mzdy. Prezident, který tři dny před druhým kolem voleb odjede do válečné zóny, jako by dával najevo, které zájmy hájí přednostně.