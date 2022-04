Chystá si Rusko půdu pro taktický jaderný útok? Začínám se toho trošku bát, říká expert

O tom, že Rusko ve skutečnosti bojuje s celým světem, dosud mluvili jen ruští moderátoři Vladimir Solovjov a Olga Skabejevová. V pátek to ale řekl i úřadující velitel ruského centrálního vojenského okruhu Rustam Minněkajev, který současně řekl, že je potřeba dojít až do Podněstří, kde roste útlak ruského obyvatelstva.

Vidět je ale rostoucí napětí v Podněstří, kde byly odstřeleny dva rozhlasové vysílače a budova separatistického ministerstva vnitra. Podle Mikuleckého to ale nedává smysl, protože využít k útoku na Ukrajinu se Podněstří nedá, neboť do něj Rusové nemají jiný přístup než vzduchem. Vzdušný prostor však kontroluje Kyjev.

V souvislosti s Podněstřím a separatisty na Donbasu ale upozorňuje na riziko ruských menšin, které Moskva využívá stejně jako Hitler. „Proto by se do budoucna měla řešit i tato otázka,“ uvedl Mikulecký a zmínil v této souvislosti odsun Němců.

Nejvíce se Mikulecký obává, že by mohlo Rusko použít zbraně hromadného ničení: „Buď chemické, aby vyděsilo obyvatele, nebo taktické jaderné. Na jejich použití není jak odpovědět, protože vypálení střel na Rusko by znamenalo konflikt velkého rozsahu a odpovědět na území Ukrajiny by bylo jako se střelit do vlastní nohy.“