Rusové dostali výprask, ale válka může trvat desetiletí, varuje expert

„Je to válka, ne v každé válce vyjdou všechny válečné plány,“ zhodnotil Mikulecký vývoj situace na bojišti. „Rusové dostali výprask u Kyjeva. Rusové zjistili, že pokud by zůstali na pozicích, které drželi s úzkou zásobovací linií, tak by se postupem času zopakoval scénář ze zimní války, kdy Finové dokázali uzavřít Rusy na úzkých cestách, jejich dlouhé kolony rozdělit, nechat vyhladovět bojovou část a zlikvidovat zásobování,“ uvedl paralelu s boji v roce 1940.

„Rusové to, co zbylo, stáhli do Běloruska, doplnili zreorganizovali a posílají na východ. Byl to logický krok a neusuzoval bych z toho na výsledek války,“ řekl Mikulecký.

„Hodně se zaměřujeme na to, co dostáváme v mainstreamu, většina informací byla ze severní fronty. Máme mnohem méně informací o tom, co se děje na severovýchodě a jihovýchodě. Průnik, který se podařil z Krymu, byl významný, i když se nepovedlo dosáhnout strategických cílů, jako byly Mykolajiv a Oděsa, ale i obsazení Chersonu Rusům hodně pomohlo, ruská logistika je hodně závislá na železniční síti a Cherson je velký železniční uzel,“ uvedl expert.

„Bojím se, že tato válka neskončí letos. Myslím si, že i když se dostane do patové situace, tak to bude trvat několik dalších desetiletí podle toho, jak se bude vyvíjet nástupnictví po Putinovi,“ dodal expert a zmínil paralelu z Blízkého východu: „Připomíná to válku o nezávislost Izraele v roce 1948. Izrael se dokázal ubránit ohromné přesile, ale v první válce nedokázal udržet všechno území, které mu připadlo na základě rozhodnutí OSN, Jeruzalém byl okupovaným jordánským hášimovským královstvím. Teprve v dalších válkách se Izraeli podařilo obsadit území, které mu příslušelo, a zároveň si vytvořit nárazníková pásma.“

Prioritou je obrana

Mikulecký zdůraznil, že ukrajinská armáda by se měla zatím soustředit na obranu: „Nechci být pesimista, myslím, že teď pro Ukrajinu bude nejzákladnější ustát ruský útok. Nevidím to na to, že by mohla útočit a dobývat zpět území.“

Uvedl i důvod, proč to není reálné: „Na to musíš mít ohromné množství těžké techniky, ženisty, logistiky, musíš mít kontrolu a nadvládu nad vzdušným prostorem. To Ukrajina nemá a nebude mít.“

Rusko má podle něj propracovaný a kvalitní systém protivzdušné obrany, protože vědělo, že zaostává za západním letectvem.

Podle něj bude těžké se ubránit velkému útoku ve stylu druhé světové války se silnou dělostřeleckou přípravou, po níž nastoupí tanky a pěchota, o kterém mluvil vojenský správce Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

„Dá se tomu bránit těžko, pokud nemá odpovídající počet jednotek. Lépe by se bránilo, pokud by tomu napomohla příroda, v horách. Bohužel jsme na východě Ukrajiny, které nahrávají tomuto typu nasazení,“ míní Mikulecký.

Rusům podle něj bude navíc nahrávat, že v této oblasti budou mít krátké zásobovací trasy.

Hrozba opotřebovávací války

Mikulecký nevylučuje, že konflikt přejde v dlouhou opotřebovávací válku: „Ještě tam nejsme, ale blížíme se tam. Zatím jsme ve fázi, kdy se fronta ještě pohybuje, kupodivu ne moc v Doněcku a Luhansku, když se tam připravovali od roku 2014. Pokud se rychle nepodaří ruské ofenzivě nějaký zásadní průnik na západní břeh Dněpru, tak nastane opotřebovávací válka. Bude to válka, která bude trvat v různé míře intenzity řadu let.“

Může se také projevit fakt, že Rusko je lidnatější, i když Mikulecký nechtěl mluvit o rozsahu ztrát. „Počet lidí, kteří prošli vojenským výcvikem a jsou schopni se vycvičit, se logicky zmenšuje. Ukrajině by pomohlo nasazení kontraktorů. To nic nového není. Vracíme se do středověku. Když si vzpomeneme na bitvu na Bílé hoře, tak tam moc Čechů ani Moravanů nebojovalo, většinou to bylo kontraktoři najatí šlechtici. Takže nic nového v lidské historii,“ připomněl.

„Válka na Ukrajině není klasický konflikt dvou rovnocenných partnerů,“ zdůraznil Mikulecký. „Ze strany Ukrajinců je to asymetrický konflikt,“ upozornil.

Přesto podle něj nejde o konflikt, kde by šlo o jen o nasazení ručních protitankových a protipancéřových zbraní: „Ty obrázky malých jednotek, které operují s protiletadlovými a protitankovými raketami, jsou ohromně sexy, ale zapomíná se na to, že ukrajinská armáda je postavená na klasických zbraních. Řada sestřelů nebyla pomocí stingerů a piorunů - mají některé spektakulární úspěchy -, ale řada těch sestřelů byla pomocí systému S-300. Čela ruských kolon možná byla zastavena pomocí javelinů, ale velká část ruské techniky byla zlikvidovaná dělostřelectvem. Do dneška na dělostřelectvo připadá nejvíce mrtvých na straně nepřítele. Na tom se nic nezměnilo za posledních několik set let.”

Poučit by se z toho podle něj měla i česká armáda. „Mrzely mě diskuse, co je elitní složka armády, co je páteř armády. Armáda je funkční celek a armáda musí mít všechny složky vyvážené. Ani sebeelitnější jednotka nevyhraje válku. Nemůžeme se soustředit na jeden segment, ten si můžeme vypiplat, pak vidíme výsledek jako u Hostomelu,“ řekl s narážkou na výsadek na letišti, které bylo příliš daleko od vlastních linií.

Jedno poučení ale vidí - neměly by se opravovat staré tanky T-72. To je vyhazování peněz. Po vzoru Polska by se měly opatřit nové a moderní, které odpovídají době.