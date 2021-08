Brusel tlačí na Irák kvůli Litvě

Evropská unie stupňuje tlak na Irák, aby zastavil lety svých aerolinek do Běloruska. Jejich prostřednictvím se do Minsku dostávají stovky běženců, kteří za aktivní podpory běloruských úřadů pokračují k nechráněné bělorusko-litevské hranici a snaží se nepozorovaně dostat do sousední pobaltské země.