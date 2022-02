Británie a další země vyzvaly své občany, aby opustili Ukrajinu. USA jim daly dva dny

Své občany k opuštění Ukrajiny vyzvaly už ve čtvrtek Spojené státy. Odjet ze země by měli během 24 až 48 hodin. Ruský útok na Ukrajinu by mohl začít kdykoli v nadcházejících dnech, pravděpodobně leteckými údery, uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.

Nizozemská rozhlasová stanice BNR rovněž uvedla, že Nizozemsko hodlá přemístit svou diplomatickou misi z Kyjeva do Lvova na západě Ukrajiny.

USA na Ukrajinu dopravily další munici, do Rumunska přesunují stíhačky

Česká diplomacie podle mluvčí Lenky Do situaci každý den detailně sleduje. Podobné doporučení jako zmíněné země ale Česko zatím nevydalo. Na své internetové stránce Černínský palác mimo jiné českým občanům doporučuje necestovat do příhraničních oblastí Ukrajiny na východě a severu země a radí jim, aby se při pobytu na Ukrajině registrovali v systému DROZD.

Rusko na svém území u ukrajinských hranic shromáždilo zhruba 100 000 vojáků a další vyslalo do Běloruska, kde ve čtvrtek začalo společné cvičení. Západní země už několik týdnů upozorňují na možnou ruskou invazi do sousední země. Moskva podobná obvinění odmítá. Tvrdí také, že se ruští vojáci po desetidenním cvičení v Bělorusku vrátí zpět do Ruska.