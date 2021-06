Bělorusko–Rusko: Nové linky i půjčka

Při dvoudenních rozhovorech v černomořském Soči se na sklonku minulého týdne dohodli na poskytnutí už druhé tranše úvěru domluveného loni na podzim v době masových protivládních protestů v Bělorusku a na nových letech běloruské státní společnosti Belavia do ruských měst.

Budeme létat do zemí, kam nás pouštějí Mikalaj Snapkou, běloruský vicepreimér.

Prezidenti také dohodli, že běloruská Belavia zřídí nové spoje do ruských měst v reakci na ztráty, které dopravce dostihly kvůli zákazu spojení s unijními státy. Běloruský vicepremiér Mikalaj Snapkou také řekl, že kvůli restrikcím v Evropské unii společnost navýší linky do zemí Společenství nezávislých států (SNS).

„Budeme létat do zemí, kam nás pouštějí,“ řekl podle agentury RBK. Nový letový model by podle něj měl kompenzovat vzniklé škody.

Běloruský internetový kanál Pul Pěrvogo blízký Lukašenkovi informoval, že šéf Kremlu poobědval s Lukašenkem na jachtě a doprovod jim dělal i Lukašenkův nejmladší syn Nikolaj. Televize Rossija 1 zveřejnila i snímek Lukašenka v moři, který už na začátku schůzky hlásil, že si do Soči přijel zaplavat, a také, že přivezl černý kufr s doklady, které mají vysvětlit, „co se děje“. „Abyste věděl, co je to za lidi,“ řekl, aniž upřesnil obsah.