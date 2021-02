ANALÝZA: Von der Leyenová a Borrell. Slabí zeslábli

Představte si, že jste nastoupili do nového zaměstnání. Po měsíci čekáte premiérovou výplatu – a nic. Voláte tudíž účtárně, co se to děje. „Přečtěte si znovu svou smlouvu,“ zní její doporučení. V textu vskutku stojí, že chlebodárce se „bude snažit vás zaplatit“. „Opravdu jsme o to usilovali, avšak nevyšlo to. Snad příště,“ sdělí vám nadřízený.