„Macron by měl projevit dobré chování, mlčet a nepoučovat Italy,“ řekl Salvini. Podle něj je Macron „první, kdo by měl ukázat solidaritu a citlivost opětovným otevřením hraničního přechodu ve Ventimiglii“. Právě přechod Ventimiglia/Menton u Středozemního moře Francie uzavřela kvůli vlně migrantů mířících z Itálie do Francie.

Salvini si navíc také postěžoval, že Francie migranty vrací do Itálie. „Více než 40 tisíc vrácených od začátku roku od francouzských hranic do Itálie má daleko k solidaritě a přijímání,” řekl Salvini.

Bránil vylodění navzdory námořnímu právu



Salvini navzdory platnému námořnímu právu, že se zachránění mají pustit na pevninu v nejbližším bezpečném přístavu, bránil vystoupit 177 zachráněným na palubě lodě italské pobřežní stráže Diccioti, dokud Irsko a Albánie nepřijaly část z nich, a katolická církev slíbila, že se postará o zbytek. [celá zpráva]

Italská prokuratura kvůli tomu rozšířila obvinění Salviniho, který je současně předsedou protiimigrační Ligy. Vedle nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci je nově viněn také ze zanedbání výkonu úřadu, účelového omezování osobní svobody a nátlaku na instituce Evropské unie s cílem vynutit si přerozdělování migrantů, napsal ve čtvrtek deník La Repubblica. Salvini hrozil, že pokud si je nepřevezmou jiné země EU, Itálie přestane přispívat do unijního rozpočtu. [celá zpráva]

Podle italského trestního zákona vicepremiérovi Salvinimu hrozí až 30 let vězení.

„Podle prokurátorů držel Salvini 177 osob jako rukojmí, jejichž prostřednictvím chtěl EU v rozporu s dublinskou dohodou přinutit k přerozdělení migrantů,” napsal list La Repubblica. Těmito obviněními, vznesenými prokuraturou v sicilském městě Agrigento, se má zabývat speciální justiční orgán, takzvaný ministerský soud, poznamenal deník.

Uprchlíci strávili na lodi italské pobřežní stráže pět dnů na moři a dalších pět dnů v sicilském přístavu Katánie. Z lodi mohli nejprve vystoupit pouze nemocní a nezletilí.