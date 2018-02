Dnešní svět je podle Merkelové definován nestabilitou, nejistotou a nepřehledností. Vznikají v něm nová centra moci, rozpadá se stávající řád a i osvědčená partnerství jsou podrobena zatěžkávacím zkouškám.

„Musíme se rozhodnout. Osud Německa a Evropy bude ležet buď v našich rukou, nebo v rukou úplně jiných. My o svém osudu chceme rozhodovat sami,“ prohlásila šéfka německé vlády.

Merkelová podle televize Fox News připomněla, že Německo je v „obtížné a jemu dříve neznámé situaci“, když od voleb uplynulo pět měsíců a pořád se nepodařilo ustavit novou vládu. Koaliční smlouva, na níž se trojice stran dohodla začátkem měsíce, podle Merkelové dává dobré odpovědi na výzvy dnešní doby. Zmínila například opatření týkající se rodin, školství, zdravotnictví, bezpečnosti či hospodářství. CDU se podle ní podařilo prosadit řadu jejích priorit a do vlády je navíc připravena poslat „silný tým“.

Německá kancléřka Angela Merkelová.

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Musela ale hájit to, že si CDU neudržela ministerstvo financí. Zdůvodnila to tím, že ústupky byly kvůli utvoření vlády nutné.

Vrátila se i k loňským zářijovým parlamentním volbám, v nichž konzervativní unie CDU/CSU dosáhla nejhoršího výsledku od prvních poválečných voleb. Připustila, že výsledek neodpovídá nárokům tohoto uskupení: „My všichni jsme bojovali a my všichni jsme byli zklamáni.“

Strana nyní musí pracovat na tom, aby znovu získala důvěru voličů. I prosazení bodů z koaliční smlouvy by k tomu podle ní mohlo pomoci.

Omlazená vláda



Vyzdvihla, že notně omladila svou vládu, ze stávajících ministrů křesťanských demokratů si post udrží jen šéfka resortu obrany Ursula von der Leyenová. Merkelová i proto jednotlivě ocenila práci ministrů, kteří už součástí příští vlády nebudou. Potleskem vestoje delegáti ocenili bývalého ministra financí Wolfganga Schäubleho, končícího ministra zdravotnictví Hermanna Gröheho a především odcházejícího ministra vnitra Thomase de Maizièra.

Merkelová uvedla, že některá personální rozhodnutí pro ni osobně byla bolestivá a smutná, zároveň ale podotkla, že má zodpovědnost a musí se dívat i do budoucnosti.

Místo dlouholetých ministrů se tak v nové vládě má objevit několik nováčků. Patří mezi ně šestačtyřicetiletá a na spolkové úrovni neznámá poslankyně Anja Karliczeková, která má být ministryní školství, pětačtyřicetiletá místopředsedkyně CDU Julia Klöcknerová, jež povede resort zemědělství, a sedmatřicetiletý Jens Spahn, který bude ministrem zdravotnictví.

Německá kancléřka Angela Merkelová na sjezdu CDU.

FOTO: Markus Schreiber, ČTK/AP

Právě nominace Spahna patří k nejsledovanějším, protože tento dosavadní státní tajemník na ministerstvu financí patří mezi nejhlasitější vnitrostranické kritiky Merkelové, která podle něj CDU dovedla příliš do politického středu. Jeho nominaci tak pozorovatelé vnímají jako snahu Merkelové vyjít vstříc i vnitrostranickým odpůrcům, kteří jí nyní vyčítají také to, že klíčové ministerstvo financí přenechala sociálním demokratům. Kritika delegátů na sjezdu nejčastěji směřovala proti tomu, že se v posledních letech CDU pod vedením Merkelové posunula příliš do středu a není jasně vyprofilovaná. „CDU má profil sjeté pneumatiky,” poznamenal jeden z delegátů.

Místo resortu financí CDU obsadí ministerstvo hospodářství, v jehož čele usedne dosavadní šéf kancléřství a blízký spojenec Merkelové Peter Altmaier. V kancléřství devětapadesátiletého politika nahradí pětačtyřicetiletý poslanec Helge Braun.

Merkelová o pozici Německa i antisemitismu

Velkou pozornost věnovala Angela Merkelová pozici Německa a potažmo celé EU ve světě. „Pokud chceme, aby Evropa byla globálním hráčem, musí se jako globální hráč chovat,“ řekla. Evropská unie podle ní potřebuje lepší spolupráci v obranné a zahraniční politice, v oblasti digitálního vnitřního trhu a také větší hospodářskou dynamiku a více inovací.

Ve svém zhruba hodinovém projevu se velmi důrazně vymezila vůči nesnášenlivosti a populismu. „Antisemitismus nemá v této zemi co dělat,“ prohlásila mimo jiné s tím, že je jedno, jestli za ním stojí muslimští přistěhovalci, představitelé protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) nebo levicoví radikálové.