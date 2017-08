Ozvala se rána a masa se dala do pohybu. Lidé hystericky křičeli, líčí útok v Barceloně svědci

„Všichni se najednou rozeběhli přímo proti nám, byli hysteričtí, děti křičely,” popsala bezprostřední zážitky krátce po útoku Susan McLeanová, která byla jen sto metrů od místa tragédie. Lidé podle ní napřed tvrdili, že někdo střílel. Po chvilce uklidnění se pak nahrnula druhá vlna lidí. „Vběhli jsme do blízkého obchodu, v tlačenici jsem ztratila manžela,” uvedla s tím, že všechny obchody v okolí rychle zavřely.

„Uslyšel jsem ránu a celá ulice začala v křiku utíkat. Viděl jsem vedle sebe ženu, která hledala své děti. Asi za třicet sekund se objevily policejní dodávky, sanitky a policisté s puškami,” popsal situaci na La Ramble obhájce lidských práv Aymar Anwar.

Žena se snaží pomoci zraněným po atentátu v Barceloně.

FOTO: Reuters

„Byl to skutečný chaos, lidé utíkali, křičeli. Byla tam tlačenice, neměl jsem čas se ohlížet. Viděl jsem jen, jak někdo srazil malé dítě, stihli jsme se jen ujistit, že ho někdo zvedl,” popsal další přímý účastník Ethan Spibey. Dodal, že se spolu s přítelem ukryli v nedalekém kostele s dalšími asi čtyřiceti až padesáti lidmi. Raději se prý zabarikádovali, jelikož netušili, zda už byl útočník zadržen. „Hodně lidí se schovalo v okolních obchodech a kavárnách,” doplnil.

Mysleli jsme, že tam je celebrita



Svědkyně Lindsey Davidsonová popsala, že byla v době útoku v jednom z obchodů ve zkušební kabince. „Viděla jsem plno lidí, jak se tlačí ven a vybíhají ze dveří. Upřímně jsem si myslela, že je tam nějaká celebrita,“ uvedla. Dav totiž podle ní nevypadal panicky.

Lidé opouštějí ulici La Rambla, kde dodávka najela do chodců.

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

V době, kdy obchod opouštěla, už byly všude záchranné složky. „Byla tam policie, záchranky, hasiči i pyrotechnické týmy. Vyzývali lidi, aby co nejrychleji oblast opustili,” popsala. „Neviděli jsme žádnou z obětí, viděli jsme jen utíkat lidi s dětmi, kteří se jen pokoušeli dostat co nejdále od místa tragédie,” dodala.

Podle Mika Mawhinneyho z televize Sky policie uzavřela bezprostředně po útoku i široké okolí La Rambly do vzdálenosti nejméně tří bloků.

Medik ošetřuje zraněného člověka poté, co bílá dodávka vjela do davu v turisticky známé ulici La Ramba v Barceloně.

FOTO: Oriol Duran, ČTK/AP

„Policie celou oblast prohledávala. Co jsem pochopil od svědků, auto vjelo na La Ramblu z boční ulice a po pěší zóně pak pokračovalo směrem dolů,” uvedl. Na místě prý viděl dva zraněné, kteří leželi na chodníku, jednoho už záchranáři odnášeli na nosítkách do sanitky. „Byly tam ozbrojené týmy, tajní policisté, zásahovka. Všichni se snažili co nejrychleji zvládnout situaci,” dodal.

Video

V centru Barcelony vjelo auto do lidí

Na rušnou ulici La Rambla v centru Barcelony vjela dodávka ve čtvrtek v podvečer. Podle úřadů útočník zabil 13 lidí, přes 50 dalších zranil. Informace jsou stále nejasné, policie uvedla, že zastřelila jednoho podezřelého a dva další zadržela. K útoku se přihlásila skrze agenturu Amak teroristická organizace Islámský stát. Ta se však často hlásí i k útokům, které nespáchala. [celá zpráva]