„Nevím, co se jí odehrávalo v hlavě. Ale možná byla osamělá vzhledem k tomu, že skončila dlouhotrvající vztah se mnou. Byl jsem v šoku a naštvaný, když to skončilo, a ona to mohla cítit stejně,“ řekl listu The Daily Mail bývalý přítel O’Learyové Phillip Nowell.

Podivný byl už způsob, jakým O’Learyová devět let trvající vztah ukončila. Napsala Nowellovi textovou zprávu, že „to nefunguje a vztah ukončuje“. Dala výpověď v práci, opustila přítele i dům a odstěhovala se k matce. Dvanáct týdnů nato už byla vdaná za muže, který v sobotu povraždil osm nevinných lidí a desítky dalších zranil.

#LondonBridge Jihadist Rachid Redouane married clueless Charisse O'Leary, so he could stay in #Britain. https://t.co/Zs9KRmXH5t — Dutch Deacon Blues (@ddeaconblues) June 7, 2017

Svatební snímek

„Není impulzivní, nehrnula se do ničeho po hlavě. Nikdy jsem jejího manžela neviděl, ale neřekl bych, že to byl muž, s nímž by se normálně stýkala,“ domnívá se Nowell. Jeho bývalá přítelkyně se prý ráda bavila a to rozhodně ne způsobem, který by schvalovali radikální muslimové. „Měla ráda pivo a když vyrazila do hospody, nešla domu, dokud nebyla hotová. Kouřila, užívala si pití a byla s ní legrace,“ vzpomíná Nowell.

Po svatbě se zcela změnil



Třicetiletý Rachid Redouane podle všeho své radikální postoje skrýval až do chvíle, kdy získal díky svatbě s o osm let starší O’Learyovou povolení k pobytu v Irsku, a tím pádem i možnost volného vstupu do Velké Británie.

Pak se podle přátel O’Learyové, s nimiž mluvil list The Daily Mirror, všechno změnilo. Redouane se začal projevovat násilně a O’Learyovou chtěl přetvořit na tradiční muslimskou ženu. Bil ji, zavíral v domě, a když už jí dovolil jít ven, trval na tom, aby se zahalila. Zakazoval jí také pít alkohol a kouřit.

Charisse O'Leary said she condemned the attacks and had "shed many tears" https://t.co/WmiHVwdD66 — Sky News (@SkyNews) June 7, 2017

K radikálnímu islámu Redouane vedl i nyní dvacetiměsíční dceru, kterou se svou ženou zplodil. Nechtěl, aby chodila na tancování nebo koukala na televizi, protože tvrdil, že by se z ní „mohla stát lesba”.

Vídali se i po rozchodu



Došlo to tak daleko, že se O’Learyová letos v lednu s Maročanem rozešla. Když se dozvěděla, že spolu s dvěma dalšími džihádisty spáchal masakr v Londýně, naprosto ji to šokovalo. Alespoň to tvrdí.

„Jsem v hlubokém šoku, zarmoucena a ohromena činy mého bývalého partnera, který zavraždil a zranil tolik nevinných lidí. Od té doby, co jsem zjistila, že to udělal Rachid, jsem uronila mnoho slz za ty lidi, které postihla tahle hrůzná událost,“ stojí v prohlášení O’Learyové. S Redouanem se podle svých slov po rozchodu vídala, ale jen proto, aby měl možnost vídat svou dceru.