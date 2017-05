„Musíme zjistit, zda se nyní Abedi nesetkal v Severním Porýní-Vestfálsku nebo Hesensku s lidmi, které poznal v Sýrii,“ řekl serveru Focus vyšetřovatel Spolkového kriminálního úřadu (BKA) a dodal: „Ta scéna je mezinárodně velmi úzce propletená.“

V Německu se nacházel také v roce 2015, kdy podle serveru Focus přiletěl do Velké Británie z Frankfurtu nad Mohanem. Předtím byl zřejmě v Sýrii, kde podstoupil polovojenský výcvik, uvedl BKA s odkazem na informace Scotland Yardu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Britští vojáci a policisté hlídkují u důležitých objektů v Londýně

Francouzské ministerstvo vnitra uvedlo, že britské i francouzské tajné služby věděly, že Abedi byl v Sýrii, napsal list The Daily Telegraph. Ten také uvedl, že úřady během pěti let prošvihly pět možností, kdy mohly Salmana Abediho zadržet. Jednou dokonce volal jeho známý na protiteroristickou horkou linku.

Selhání britských úřadů

Abedi jednou řekl přátelům, že „být sebevražedným atentátníkem bylo v pořádku“. Dva z nich kvůli tomu zavolali na protiteroristickou horkou linku tajné služby MI5, jeden před pěti lety a druhý loni. „Obávali se, že podporuje terorismus,“ uvedl zdroj BBC. Úřady však nijak nezasáhly.

O radikalizaci Abediho věděla i místní muslimská komunita. Ředitel nadace Ramadhan Mohammed Shafiq řekl: „Lidé v komunitě dávali najevo obavy ohledně toho, jak se tento muž chová, a oznámili to správným způsobem za použití příslušných kanálů.“ Podle něj si už přede dvěma lety „mysleli, že je zapojen do extremismu a terorismu“.

Na varování kašlali



Akram Ramadan, který je příslušníkem libyjské komunity na jihu Manchesteru, uvedl, že Abedimu byl zakázán vstup do mešity Didsbury, když se pohádal s imámem, který kázal proti terorismu. Mešita o něm informovala kvůli jeho extremistickým názorům a Ramadan si myslel, že byl dán na seznam sledovaných osob. Zdroj z mešity potvrdil, že mešita kontaktovala ministerstvo vnitra v rámci programu proti radikalizaci.

Podle listu The Daily Mail také bezpečnostní služby znaly Abediho kvůli lidem z manchesterské libyjské komunity spojovaným s terorismem. Byl mezi nimi i 24letý Abdalraouf Abdallah, který byl odsouzen na devět let za to, že plánoval teroristické činy a sponzoroval terorismus.

Částečně ochrnutý Abdallah, který byl postřelen během libyjského povstání, také přiznal, že pomáhal lidem odcestovat, aby mohli bojovat v Sýrii. Abedi byl prošetřován i kvůli možným vazbám na verbíře Islámského státu v Manchesteru Raphaela Hosteyho, který bojoval v Sýrii jako Abú Kaka Britání, než byl v roce 2016 zabit při útoku dronu. Panují obavy, že Hostey mohl napomoci k radikalizaci Abediho.

Ramadan Abedi

FOTO: Hani Amara, Reuters

Úřady také věděly, že Abediho otec Ramadan byl napojen na Libyjskou islámskou bojovou skupinu LIFG, která od roku 1995 bojovala proti režimu Muammara Kaddáfího a v Británii je zakázána. O Abediho rodině informoval britskou policii americký představitel s tím, že je nebezpečná.

Atentátník si cestoval, jak chtěl

Salman Abedi přesto mohl opakovaně cestovat z Británie do Libye, kam se rodina vrátila po pádu režimu Muammarda Kaddáfího a kde možná prodělal výcvik na přípravu bomb. Naposledy tam přijel 18. dubna, což okamžitě vzbudilo pozornost libyjských úřadů, které už sledovaly jeho nejmladšího bratra Hishama kvůli podezření, že je napojen na Islámský stát. [celá zpráva]

Otec Ramadan sice tvrdil, že je Salman je nevinný, ale rodinný přítel Adil Al-Grání řekl listu The Daily Mail, že si rodina byla vědoma jeho radikalizace: „Otec byl tak znepokojen, že mu zabavil pas. Ale Salman šel za matkou a řekl, že chce na pouť do Saúdské Arábie. Ona mu dala pas a on se místo toho vrátil do Anglie.“

Hashem Abedi

FOTO: Ahmed bin Salman, ČTK/AP

Mluvčí libyjské policie řekl BBC po výslechu nejmladšího bratra Hashema, který byl zadržen ve středu, že Abedi před atentátem volal matce. Hashem, který byl zadržen ve středu v Tripolisu kvůli možným vazbám na Islámský stát, je podezřelý, že o atentátu věděl: „Jeho bratr (Hashem) měl pocit, že se v Manchesteru něco děje, a myslel si, že by Salman mohl podniknout pumový atentát nebo zaútočit. Po útoku nám řekl: „Mám internet, viděl jsem útok v Manchesteru a věděl jsem, že to je můj bratr.“

Hashem, který se nechal vyfotografovat s automatem a snímek zveřejnil na sociální síti, byl šest týdnů vyšetřován kvůli možným vazbám na Islámský stát. „Sdílím ideologii se svým bratrem. Vím všechno o svém bratrovi, co udělal v Manchesteru,“ dodal Hashem.