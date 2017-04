Tillersonově cestě předcházela vlna kritiky z ruské strany po americkém raketovém úderu na syrskou základnu Šajrát z minulého týdne. [celá zpráva]

Kreml ho označil za porušení mezinárodního práva a vypověděl dohodu o vojenské spolupráci s Američany v Sýrii. [celá zpráva]

Lavrov na okraj středečního jednání prohlásil, že podobný americký útok už se nesmí opakovat, ačkoliv Washington dal o den dříve najevo, že si vyhrazuje právo zasáhnout v podobných případech, jako byl chemický útok na syrský Chán Šajchún, který USA připisují syrskému režimu, možná s vědomím Rusů. [celá zpráva]

Primitivní rétorika



Nejsilnější slova na adresu USA ale ve středu volil Lavrovův náměstek Sergej Rybjakov, který v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti označil rétoriku Spojených států k situaci v Sýrii za „primitivní a klackovskou“ a dodal, že postoj USA ke spletitému konfliktu, který trvá už šest let, je pro Rusy „záhadou“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vítá v Moskvě svůj americký protějšek Rexe Tillersona.

Ruská strana si od středeční návštěvy amerického ministra zahraničí slibovala ”otevřený a čestný” dialog.

Američané se netají tím, že si přejí odchod syrského prezidenta Bašára Asada, o němž Kreml prohlásil, že už ho nutně v čele Sýrie nepodporuje. To však bylo pár hodin před americkým úderem na Šajrát.

Zavedou nad Sýrií bezletovou zónu?



Už proto se očekává, že Lavrov bude s Tillersonem diskutovat několik hodin. Rybjakov před jednáním prozradil, že na stole je také otázka zavedení bezletové zóny nad Sýrií, po níž od amerického útoku z minulého týdne volá Turecko. Ani ruská, ani americká strana ale zatím nesignalizovaly, jak se k návrhu nyní staví. Všechna hlavní ruská média nicméně věnovala návrhu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pozornost.

Dá se očekávat, že se zavedením bezletové zóny by byla ”zamrazena” situace na syrském bojišti a to by mohlo být odrazovým můstkem pro mírová jednání. Výjimkou by zřejmě byly operace proti radikálům z Islámského státu (IS) nebo z bývalé Fronty an-Nusra, jako například ofenzíva proti IS v Rakce.

Lavrov s Tillersonem ovšem v Moskvě jednají také o Severní Koreji a Ukrajině.