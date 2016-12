Chyby úředníků zdržely v úterý o dlouhé hodiny razii v Emmerichu v Severním Porýní-Vestfálsku, kde hledaný čtyřiadvacetiletý Anis Amri dříve pobýval. A obdobný problém nastal i ve středu, když chtěla policie pátrat v Berlíně a znovu v Severním Porýní-Vestfálsku.

Razie se tam uskutečnily až ve čtvrtek a vedly k zadržení čtyř lidí. Má jít o osoby, jež byly s Amrim ve styku. Bližší informace policie neuvedla.

Ukazuje se tak, že příslušné instituce neselhávají jen v prevenci útoků, ale i při jejich vyšetřování. V prvních dnech po útoku vyšlo najevo, že Tunisana na základě tipu, že se shání po automatických zbraních, déle než půl roku sledovaly tajné služby.

BEZ KOMENTÁŘE: Vánoční trhy v Berlíně, na kterých došlo k útoku, se opět otevřely veřejnosti.

Nebylo to nic platné. Zpravodajci nedospěli k závěru, že by vrah z Berlína chystal cokoliv nekalého. Úředníci rozhodli o jeho vyhoštění a umístili ho do vyhošťovací vazby. Z té byl nicméně zase propuštěn, protože neměl doklady a nebylo ho kam vyhostit.

Policie v ukradeném kamiónu, kterým útočník vjel do davu lidí, dvanáct jich povraždil a dalších osmačtyřicet zranil, našla Amriho otisky prstů, v Německu vystavený doklad a mobilní telefon. Zda v době útoku za volantem seděl skutečně on, ale vyšetřovatelé zatím potvrdit nechtějí.