„Ještě okolo (pondělního) poledne jsem s ním mluvil a byl v pořádku. Jeho žena mu ale volala okolo 16. hodiny a to už telefon nezvedal, nemohla ho sehnat,“ řekl Żurawski. Je možné, že už byl tou dobou mrtev.

Když Żurawski se svým bratrancem mluvil naposledy, říkal mu, že si koupil kebab, protože měl hlad. Nacházel se prý v Berlíně v jedné kancelářské čtvrti.

Majitel polské spediční firmy (vlevo) a řidič kamiónu.

Żurawski ještě v pondělí pozdě večer pro agenturu Reuters uvedl, že se jednalo o jeho bratrance. Na okraji Berlína odpočíval. Ráno měl vyložit ocel, kterou do Německa přivezl z Itálie. Pak měl v plánu vrátit se na Vánoce do Polska.

Útok na vánoční trh v západní části Berlína

„Můžu se za něj zaručit, znám ho od narození. Lidé říkají, že když má řidič volno, pije pivo. Ale on ne. Když měl řídit druhý den, tak nepil. Náš řidič to neudělal. Proč by jel do centra Berlína, když čekal na vykládku. Byl naložený 25 tunami oceli. To by nedávalo smysl,“ říkal Żurawski.

To, že byl kamión plně naložen, z něj udělalo ještě smrtelnější zbraň. Data z řidičovy GPS navigace naznačují, že se útočník kamión před útokem teprve učil ovládat. Nejprve se mu jej ani nepodařilo nastartovat. Lze proto předpokládat, že už byl řidič v té době mrtvý.

GPS data z vozu ukazují, že v 15.44 se ho někdo pokoušel nastartovat. Další hodinu se nic nedělo. Druhý pokus o nastartování proběhl v 16.52 a motor pracoval do 17.37. V té době stál vůz na místě. Ještě několikrát se někdo pokoušel kamión nastartovat, až v 19.34 vůz vyjel z okraje Berlína. [celá zpráva]

Podle původních informací berlínské policie měl teroristický útok spáchat 23letý Pákistánec Naved B., později ale policisté připustili, že tento zadržený uprchlík skutečným pachatelem pravděpodobně není. Útočník s kamiónem najel do davu, 12 lidí zabil a 48 zranil. Stav části z nich je vážný. [celá zpráva]