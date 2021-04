Zelenskyj Bílému domu: Pomozte nám proti Rusku

V rozhovoru, který poskytl zpravodaji CNN při návštěvě Donbasu, řekl, že USA jsou sice „dobrý přítel Ukrajiny“, avšak americký prezident „musí udělat víc, aby odradil Rusko“ a pomohl ukončit konflikt na východě Ukrajiny. Podle jeho slov Kyjev potřebuje „více zbraní a peněz“ a také větší podporu pro vstup země do Severoatlantické aliance.

„Pokud USA chtějí vidět Ukrajinu v NATO, pak to musí říct přímo a konat. Nejen mluvit,“ dodal. Zdůraznil, že ukrajinské úřady považují hrozbu ruské invaze za reálnou. „Od roku 2014 víme, že se to může stát každý den. Oni (Rusové) jsou připraveni, ale my také. Jsme totiž na své půdě a na svém území,“ dodal.