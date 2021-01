Vracím se do Ruska, oznámil Navalnyj

Navalného do Německa převezl speciál poté, co se zhroutil na palubě ruského letounu při návratu do Moskvy ze služební cesty do sibiřského Tomsku. Po nouzovém přistání v Omsku ho hospitalizovali a ruský prezident Vladimir Putin pak vyhověl žádosti politikovy manželky a povolil převoz kritika Kremlu na berlínskou kliniku Charité.