Venezuela bude po dvou letech opět dovážet ropu do Evropy

Venezuela v posledních dvou letech nedovážela ropu do Evropy. Bylo to kvůli sankcím vůči tamnímu autoritářskému režimu Nicolase Madura, které na ní byly uvaleny ještě během funkčního období republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

V současnosti je na cestě do Venezuely druhý evropský tanker, který by měl do Evropy dopravit další 2 miliony barelů ropy, uvedla agentura Reuters. Očekává se tak, že dodávky budou pokračovat.