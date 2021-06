Velvyslanec USA se vrátí do Moskvy tento týden

Oba diplomaté svoje posty opustili v posledních měsících vzhledem ke zhoršujícím se vztahům obou jaderných velmocí. Antonov vyrazil zpět do Moskvy nedlouho poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru s televizí ABC připustil, že považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za "zabijáka", a obvinil Moskvu z vměšování do amerických prezidentských voleb. Ta to však popírá.