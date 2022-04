Vakcínou proti omikronu se v Německu začne očkovat v září

Vakcína upravená pro va­rian­tu koronaviru omikron se začne v Německu podávat v září. Spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach to řekl nedělníku Bild am Sonntag (BamS). „Budeme mít vakcínu, která bude chránit proti omikronovým variantám – a očekáváme, že to bude v září,“ zdůraznil.