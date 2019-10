USA přebírají od Kurdů lidi z IS, i „Beatles“

Zatím ale není jasné, co chtějí Američané s těmito lidmi dělat. Prezident Donald Trump jen řekl: „Odvážíme nejnebezpečnější bojovníky IS pryč a umisťujeme je do zabezpečených míst.“

Předtím však tvrdil, že odpovědnost za všechny vězně z IS ponese Ankara. „Turecko je nyní zodpovědné za to, že zajistí, aby všichni zajatí bojovníci IS zůstali ve vězení a aby se IS neobnovil žádným způsobem v žádné podobě či formě,“ řekl a označil to za jeden z tureckých závazků, na jejichž plnění závisí americký postoj k ofenzívě.