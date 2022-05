Ukrajinští uprchlíci se hromadně vracejí

„Většina mých přátel, kteří utekli do Polska, se už vrátila domů. Někteří z nich to mají těžké, protože dům, ve kterém žili, úplně zničilo ostřelování. Ani já nevím, co nás čeká, avšak už musím jít, protože ve Varšavě se jen tak potulujeme,“ řekla Iryna z malé vesnice v Žytomyrské oblasti, která upchla do Polska se svými dvěma malými syny. Kluci se těší na tátu, ale ten je na frontě, jako většina našich kluků, dodala v Medyce při čekání na vlak domů.