Ukrajinské děti „válčí“ v polských školách

Do základní školy č. 367 ve varšavské městské části Bemowo dochází denně 82 ukrajinských žáků. „Některé děti, hlavně ty menší, si nechtějí během celého vyučování sundat bundu, i když je ve třídách příjemně teplo. V posledních týdnech byly zvyklé, že musejí stále utíkat do úkrytů, a proto se ani nesvlékaly, a vrylo se jim to do paměti,“ řekla portálu natemat.pl ředitelka školy Božena Rutkowská.