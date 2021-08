Tálibové našli data o spolupracovnících spojenců, Američané se bojí prozrazení

Interceptu to řekl nejmenovaný představitel velitelství zvláštních operací. Informaci serveru navíc potvrdili další tři nyní již bývalí příslušníci americké armády.

Původně je americká armáda v Afghánistánu využívala k identifikaci radikálů a potenciálně nebezpečných teroristů, později však HIIDE začala využívat i při vytváření databáze důvěryhodných spolupracovníků. A to je teď může ohrozit.

Data obsažena v HIIDE by povstalci Tálibánu podle serveru The Intercept sami neměli být schopni dešifrovat, hrozí však údajně, že by jim s tím mohla pomoci pákistánská tajná služba ISI.