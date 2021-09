Tálibán byl již v lednu v nejsilnější pozici za posledních 20 let, řekl Blinken

Povstalecké hnutí Tálibán se kvůli dohodě uzavřené s bývalou americkou administrativou dostalo v Afghánistánu již letos v lednu do nejsilnější pozice od teroristických útoku z 11. září 2001. Pokud by nynější prezident Joe Biden rychle nestáhl ze země americké vojáky, hrozilo by nebezpečí, že proti nim povstalci obnoví útoky. Na slyšení ve Sněmovně reprezentantů to v pondělí prohlásil ministr zahraničí Antony Blinken.