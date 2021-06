Španělská vláda schválila milosti pro odsouzené katalánské politiky

„Tyto milosti nepředpokládají, že se jejich příjemci zřeknou svých názorů a my to od nich ani neočekáváme,” dodal.

Raül: "Indultant a 9 persones no amagaran la repressió que continuen aplicant contra centenars d'independentistes. No cedirem: amnistia i autodeterminació!"

Milosti mohou vstoupit v platnost teprve poté, co je svým podpisem definitivně stvrdí král Felipe VI. a co je potvrdí nejvyšší soud. To se však považuje pouze za formalitu. Následně je musí otisknout úřední věstník. Vláda ale zdůraznila, že odsouzeným odpustila pouze zbývající tresty vězení a zákaz vykonávat veřejné funkce zůstává dál v platnosti. Zároveň upozornila, že milosti může vzít zpět v případě, že by se jejich příjemci znovu zapojili do pokusu o vyhlášení nezávislosti.