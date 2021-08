Smělá operace zachránila britské komando v poušti

„Byla to velmi tichá mise. Kandahár padl do rukou Tálibánu v pátek a naši chlapci tam byli ještě o pět dní později. Nepřítel řádil a zabíjel spoustu příslušníků afghánských speciálních jednotek, se kterými síly SAS spolupracovaly. Byla to velmi naléhavá mise,“ řekl zdroj listu.