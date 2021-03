Rozbuška Sputnik u Matoviče doutná

K jeho odchodu z čela vlády to však s největší pravděpodobností nepovede, i když podle mnoha ukazatelů je největším problémem současné slovenské koalice právě on sám.

Požaduje odklad splátek úvěrů a energií do 30. června 2021 pro ty, kteří se dostali kvůli pandemii do problémů, a odklad výkonu exekucí do 30. června 2021. Hnutí žádá také dofinancování kompenzací cestovního ruchu a gastra ve výši 100 milionů eur a distribuci covid balíčků prostřednictvím lékáren, a to s 5 respirátory na osobu. „V případě, že nebudou naplněny, tak z této vlády odcházíme,“ dodal Kollár.